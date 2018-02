Sessão naftalina:especial videoclipes

Na quinta-feira, dia 27, vai ao ar a 13ª edição do Video Music Brasil (VMB), premiação da MTV que elege os melhores videoclipes nacionais. Quer dizer, elegia. Agora, o VMB virou mais um prêmio musical, voltado ao artista, não mais aos clipes. Para não dizer que os vídeos musicais foram totalmente limados da premiação da MTV, a emissora deixou em pé apenas a categoria Videoclipe do Ano, em que concorrem 10 trabalhos. Assista aos campeões no YouTube: 'Segue o Seco', Marisa Monte 'É uma Partida de Futebol', Skank 'Diário de um Detento', Racionais MC's, 'Made in Japan', Pato Fu 'A Minha Alma", o Rappa 'É Isso', Titãs 'Você Sabe', Autoramas Tal mudança não é nenhuma novidade, pois a music television anunciou no final de 2006 que os clipes não eram mais o seu foco (nem o Disk MTV sobreviveu). Por isso, para agradar aos milhares de órfãos do videoclipe, criamos uma "Sessão Naftalina" especial com os clipes mais legais desses 12 anos de VMB. Afinal, se a MTV não passa mais videoclipes, a internet é um ótimo jeitinho brasileiro para resolver isso, não é?