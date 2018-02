Sessão naftalina Justin, versão guri 11 anos Antes de virar "príncipe do pop", Justin Timberlake dava uma canja em programas de auditório. http://tinyurl.com/justin11 hit da semana ?Trailer? de Thundercats Amador Incrível trailer de Thundercats, que nem existe! Um fã pegou imagens de vários filmes e fez uma bela montagem! http://tinyurl.com/thunderfa Um ano inteiro de imagens bucólicas Só tem mato Durante cada dia de 2008, Eirik Solhein fotografou a vista de sua janela. Agora, ele exibe em 40 segundos o que rolou nesse tempo. http://eirikso.com Bloc Party: One Month Off Videoclipe O novo clipe da banda pega vários personagens de contos de fadas e dá um fim trágico a eles. A animação, em stop motion, é bem vintage! http://tinyurl.com/blocmonth Computadores em guerra Cinema A rivalidade entre os computadores Mac e PC sempre existiu. Imagine o que aconteceria se eles fossem Transformers? Demais! http://tinyurl.com/pcoumac Valmir e Josy atacam novamente Britney Depois da versão de Womanizer, a dupla homenageia Britney com o clipe de Circus. Atenção à troca de figurinos e ao capricho da produção.http://tinyurl.com/valmirjosy