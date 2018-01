‘Sésamo’ ganha novos episódios na TV Cultura

A TV Cultura e a TV Brasil prepararam uma programação especial para a semana do Natal. E um dos destaques é a pré-estreia da nova temporada de Sésamo. As duas emissoras exibirão os seis novos episódios, de hoje, 19, a sábado, dia 24, sendo que no domingo, 25, a TV Brasil terá uma maratona com todos os capítulos, às 14h. Na TV Cultura, a exibição será às 20h30 e, na TV Brasil, às 21h30. A série completa está programada para o primeiro semestre de 2017.

Esta temporada, que foi gravada nos estúdios da TV Cultura e permanece com seu teor educativo e promovendo conceitos de cidadania, contará com personagens novos e terá a participação especial de nomes conhecidos, como a culinarista Palmirinha, Chico César, Gaby Amarantos, Gregório Duvivier, Fernando Fernandes, Emicida, Céu, Negra Li, Jair Oliveira, Tania Khalill, Bela Gil, Maria Fernanda Cândido e MV Bill.

No episódio desta segunda-feira, os personagens Abby, Bel, Come Come, Grover e Elmo vão viver uma aventura pelo mundo da literatura. Será uma viagem que terá a presença do escritor de livros infantis Ilan Brenman. No dia seguinte, eles vão contar com a participação do rapper Emicida e, com ele, aprender como respeitar as pessoas.

No episódio de quarta, o tema será insetos, e terá a presença de Tania Khalill e Jair Oliveira. Na quinta, o cantor Chico César dá uma palhinha para cantar música sobre doces. Sexta-feira será um dia para falar de tecnologia e contará com a participação da atriz Maria Fernanda Cândido. Finalizando, sábado será o dia de festa à fantasia. E a diversão será completa com a participação da cantora Céu.

Sucesso nos anos 1970, Vila Sésamo, que foi uma adaptação do programa americano Sesame Street, ganhou nova vida e chegou à TV Cultura, na verdade um retorno, em formato repaginado em 2007. E, nesta temporada 2017, outra novidade é a troca de nome – agora passa a se chamar apenas Sésamo.

Programa marcou uma época

Com caráter educativo, ‘Vila Sésamo’ estreou nos anos 1970, com personagens engraçados e bem-humorados

Quando estreou no Brasil, nos anos 1970, o programa infantil Vila Sésamo logo caiu no gosto dos pequenos, e da família também. Quem era criança nessa época, certamente, se encantava com os personagens, como o pássaro grandalhão Garibaldo, interpretado pelo ator Laerte Morrone, a professorinha Ana Maria, vivida pela então jovem atriz Sônia Braga, além de dona Gabriela (Aracy Balabanian), Juca (Armando Bogus) e Antônio (Flávio Galvão).

Apesar de a TV no Brasil já ser em cores, o programa foi produzido em preto e branco. Por isso, o grande pássaro Garibaldo, uma mistura de galinha e avestruz, era visto cinza apenas, mas, no original, era amarelo, como é a na nova versão brasileira. Exibido até 1976, primeiro na TV Cultura, passou também a ser veiculado pela TV Globo. Tinha caráter educativo, dirigido aos pequenos, ensinando a contar, a ler e dando noções de higiene. Como não lembrar de personagens como os irmãos Ênio e Beto, Elmo, Zoe, Come Come e tantos outros.