'Sesame Street' tira Katy Perry do programa

Perry, que chegou ao estrelato em 2008 com o single No 1 "I Kissed a Girl", deveria aparecer no primeiro episódio da 41a temporada do programa, em 27 de setembro, cantando sua canção "Hot N Cold" ao lado do boneco simpático Elmo.

Mas, depois de o segmento ter aparecido online na segunda-feira, mostrando a cantora em um bustiê amarelo vivo, os produtores de "Sesame Street" decidiram não colocá-lo no ar. A canção, originalmente sobre um amante que nem sempre está presente, foi reescrita para o segmento em que Elmo não tem certeza em relação a brincar de fantasiar-se com Perry.

"Diante do feedback que recebemos sobre o vídeo musical de Katy Perry que foi lançado apenas no YouTube, decidimos não colocar o segmento no ar na transmissão televisiva de 'Sesame Street', que visa o público de crianças em idade pré-escolar", disse o programa em comunicado à imprensa, dizendo que valoriza as opiniões dos espectadores, especialmente dos pais.

Um porta-voz de Katy Perry disse que a cantora "foi valorizada com 'Sesame Street'" e observou que o vídeo ainda pode ser visto no site da cantora. Também pode ser visto no YouTube.

(Reportagem de Sabrina Ford)