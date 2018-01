Série 'Under The Dome' é cancelada

Under The Dome, a série de ficção científica da emissora americana CBS, foi cancelada, e o final da terceira temporada, que vai ao ar no próximo dia 10 de setembro, vai marcar o fim daquela que já foi considerada o "próximo hit".

O seriado, inspirado em um romance de Stephen King sobre um misterioso domo que encobre a pequena cidade de Chester's Mill, vai revelar seu mistério central no capítulo final. No anúncio do cancelamento, a CBS prometeu que "muitas questões sobre sua origem e poder serão respondidas, enquanto dois grupos de residentes se envolvem em um conflito final em que alguns não sobreviverão".

Com Mike Vogel, Rachelle Lefrevre, Dean Norris e Marg Helgenberger, Under The Dome foi um sucesso em 2013, com média de 11 milhões de telespectadores toda semana, de acordo com a Nielsen, mas caiu para 5 milhões este ano. Ainda, graças a um acordo com a Amazon e mais recentemente com a Extant and Zoo, a série se mantém lucrativa para a emissora. Um total de 39 episódios será exibido.