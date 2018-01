Série 'Twin Peaks' terá temporada inédita

LOS ANGELES - A série de mistério cult Twin Peaks vai voltar para uma temporada de nove episódios, em 2016, no Showtime. O programa volta sob o comando dos criadores David Lynch e Mark Frost. Lynch assume a direção enquanto Frost será o roteirista.

A série original teve apenas 30 episódios, que foram ao ar no canal ABC entre 1990 e 1991. O personagem principal era o peculiar agente do FBI Dale Cooper, vivido por Kyle MacLachlan. Na trama, o oficial chegava à pequena cidade de Twin Peaks para investigar o assassinato da jovem Laura Palmer. Lá, ele descobria os segredos de excêntricos moradores da cidade, como o caolho Nadine e a prima de Laura, Madeleine.

Apesar de ser uma queridinha entre os cults, Twin Peaks não era sucesso de audiência e declinou após a resolução do crime, no meio da segunda temporada. Quase 25 anos depois de sua estreia, no entanto, a série ainda ocupa um lugar relevante na história da cultura pop.

O elenco incluía também Sheryl Lee, no papel de Laura e Madeleine, Sherilyn Fenn, Lara Flynn Boyle, Michael Ontkean e o próprio Lynch. Ainda não há informações sobre os atores da nova temporada, mas espera-se que MacLachlan volte para o programa.

O canal Showtime vai reprisar os episódios da década de 1990 antes do retorno do programa. De acordo com a rede de televisão, algumas perguntas que ficaram da série original serão respondidas com essa nova temporada, que vai se passar no presente.