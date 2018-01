Série 'The Young Pope' bate recorde de audiência na Itália

Estrelada por Jude Law e Diane Keaton, a série The Young Pope (O Jovem Papa, em tradução livre), do diretor italiano Paolo Sorrentino, bateu recorde de audiência em sua estreia na Itália, com quase 1 milhão de telespectadores.

O número é o mais alto já registrado pela emissora que transmite a atração, a Sky. Durante a exibição dos dois primeiros capítulos, o seriado, que conta a história fictícia do papa Pio XII, primeiro norte-americano a assumir ao trono da Igreja Católica, alcançou um público 45% maior que a estreia da série "Gomorra", outro sucesso no país.

De Madagascar aos Estados Unidos, The Young Pope será exibida em cerca de 110 países, inclusive na Islândia, no Japão e em praticamente toda a Ásia. Com produção original de "Sky", "HBO" e "Canal+", a série de Sorrentino está em cartaz na 40ª edição da Mostra de Cinema de São Paulo, que acontece até 2 de novembro.