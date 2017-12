Série 'The Strain', de Guillermo Del Toro, ganha segunda temporada

O drama de horror vampiresco do cineasta Guillermo del Toro (“O Labirinto do Fauno”) estreou no mês passado e teve uma média de 11 milhões de telespectadores, incluindo reprises, exibições on-line e por encomenda em seus primeiros seis episódios, declarou o FX.

O seriado se baseia na "Trilogia da Escuridão", escrita por Del Toro em parceria com o autor Chuck Hogan, também produtor-executivo ao lado de Carlton Cuse, produtor de "Lost", e traz Corey Stoll (“House of Cards”) no papel de um epidemiologista de Nova York.

Guiada pela mente criativa de Del Toro , a série segue a tendência recente de atrair grandes nomes do cinema para a TV a cabo.

(Por Eric Kelsey)