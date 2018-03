Série 'The Newsroom' chega ao final

A mistura de realidade e ficção está ainda mais presente na terceira temporada de The Newsroom, que estreia no Brasil hoje, às 21 horas, na HBO. A série que mostra o dia a dia do fictício canal de notícias Atlantic Cable News, que costuma beber de acontecimentos verdadeiros para encorpar o roteiro, terá no enredo uma situação pela qual o programa passou: a queda de audiência, um dos fatores que colaboraram para que a atração escrita por Aaron Sorkin chegasse ao fim este ano.

“É muito difícil uma série se sustentar ano após ano e manter o nível alto. Em determinado momento, você não conta mais uma história tão boa e vai se deteriorando. Há atores saindo para outros projetos porque esse está desaparecendo e, como estrela, você fica. Você está lá, porém, não é como tudo costumava ser”, disse o protagonista Jeff Daniels ao site Indiewire no começo de novembro, quando a produção entrou na reta final na TV norte-americana.

No encerramento da segunda temporada, a queda do número de telespectadores nos EUA foi de quase um milhão. Na trama, a ACN também sofrerá um baque pela mudança nos números, o que mexerá com os nervos do âncora Will McAvoy, interpretado por Daniels. Uma descoberta feita pela equipe traz à tona a novidade de que a emissora pode estar à venda.

Apesar da situação tensa nos negócios, outros assuntos estão em destaque no episódio de estreia. O enredo principal gira em torno das explosões ocorridas na maratona de Boston, em abril do ano passado. A série mostra como uma redação de televisão se mobiliza em um acontecimento em que as pistas são encontradas ao mesmo tempo ou até mais rápido que a polícia. Um dos pontos de discussão da atração é a maneira como as redes sociais foram incorporadas na checagem de informações. Traumatizada pela divulgação de uma notícia falsa na temporada anterior, o que abalou a credibilidade da ACN, a equipe do jornalístico News Night fica apreensivo ao apurar os fatos.

A cobertura do atentado em Boston tem momentos cômicos quando Maggie (Alison Pill) é enviada à cidade. Lá, a jovem produtora terá suas habilidades testadas depois de problemas na segunda fase da série. Em meio ao caos, não faltam discursos patrióticos e clichê de McAvoy ao se dirigir à equipe.

Outro elemento que remete à vida real é um caso investigado por Neal (Dev Patel). O jornalista recebe documentos confidenciais do governo por uma fonte misteriosa e fica em uma situação semelhante à de Edward Snowden. As cenas do personagem, entretanto, têm os exageros permitidos pela ficção.

Um assunto que ganha uma rápida menção é o esperado casamento de Will McAvoy com a produtora executiva MacKenzie McHale (Emily Mortimer). Os dois abrem o episódio com os planos para a cerimônia. Porém, os altos e baixos no trabalho dão a entender que haverá dificuldades para que festa dos protagonistas aconteça como imaginaram. Para a temporada final estão confirmados nomes como Jane Fonda, na pele de Reese Lansing.