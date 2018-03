Série 'The Cape' estreia no Brasil nesta sexta-feira

Com pouco mais de um mês de atraso em relação aos Estados Unidos, chega ao Brasil a série de ficção científica The Cape. A atração conta a história de um ex-policial que encarna um super-herói cujo poder se concentra em truques de ilusionismo.

Aposta do canal NBC para substituir a extinta Heroes, The Cape será exibido pelo canal pago Universal Channel. O primeiro episódio, com duas horas de duração, vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h.

Na história, o australiano David Lyons é Vince Faraday, o bom moço que decide acabar com as injustiças e corrupção da imaginária Palm City depois de ser injustamente acusado de homicídio. Seu maior inimigo é o empresário Peter Flamming (James Frain, de Tron: O legado e The Tudors), que também é alter ego do mascarado Chess.

Em sua busca por justiça, Faraday é ajudado por uma trupe de circo que assalta bancos e aprende truques de ilusionismo para enganar seus inimigos com uma capa. Afastado da família, ele decide combater o mal e limpar seu nome adotando o codinome do herói preferido de seu filho, The Cape.

The Cape - Todas as sextas, às 22h no canal pago Universal Channel