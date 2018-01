Série que contará a história de Sophia Amoruso ganha teaser e data de estreia

Inspirada em um dos livros mais vendidos no topo da lista do New York Times, #Girlboss, de Sophia Amoruso - fundadora da marca de moda Nasty Gal -, a série de 13 episódios Girlboss ganha data de estreia na Netflix: dia 21 de abril de 2017.

Girlboss é centrada em Amoruso (Britt Robertson), que começou a vender roupas customizadas no eBay e, com a idade de 28 anos, havia construído um multi-milionário império da moda, a Nasty Gal. Girlboss tem como criadora e produtora executiva Kay Cannon (A Escolha Perfeita 1& 2, 30 Rock), também showrunner da série.

Charlize Theron (Monster: Desejo Assassino, Jovens Adultos), Laverne McKinnon e Beth Kono, da produtora Denver & Delilah, Christian Ditter (Como Ser Solteira) e Sophia Amoruso são os produtores executivos. Ditter também dirigiu episódios da série, uma produção da Netflix com 13 episódios de meia hora.

Girlboss é estrelada por Britt Robertson (Sophia), Ellie Reed (Annie), Alphonso McAuley (Dax), Johnny Simmons (Shane) e Dean Norris (Jay).