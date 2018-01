Série policial 'The Fall' é cancelada pela BBC

O canal britânico BBC Two anunciou ontem o cancelamento da série The Fall, que, no País, é exibida com exclusividade pelo serviço de streaming Netflix. A série, que encerrará na terceira temporada e teve seus episódios gravados em Belfast, na Irlanda do Norte, devem estrear na TV britânica no final deste ano.

A última temporada terá cinco episódios e retomará a história de onde parou na segunda temporada. Jamie Dornan (Cinquenta Tons de Cinza) e Gillian Anderson (Arquivo X) protagonizam a série, cujo desfecho não tem previsão de lançamento no Brasil pelo Netflix.

O elenco da temporada final contará ainda com as atuações de Krister Henriksson (Wallander), Aidan McArdle (Mr Selfridge), Ruth Bradley (Humans), Aisling Bea (Trollied) e Richard Coyle (Crossbones).

The Fall acompanha Stella Gibson (Gillian Anderson), uma detetive superintendente da polícia de Londres que investiga uma série de assassinatos em Belfast, na Irlanda do Norte. Quando Stella Gibson é chamada para tomar a frente da investigação que busca pelo serial killer Paul Spector (Jamie Dornan), que tem como alvo mulheres jovens e bem-sucedidas profissionalmente, sua tarefa é a de revisar o caso e encontrar uma solução.

Séries canceladas. O ano de 2015 foi marcado pelo cancelamento de várias séries de TV, incluindo Under the Dome, The Following, Hannibal, Mad Men, CSI, Revenge, Web Therapy e a renomada Downton Abbey. O último episódio de Downton Abbey foi exibido no Reino Unido no dia 8 de novembro. Transmitido em horário nobre pelo canal ITV, o último episódio de 90 minutos atraiu 8,8 milhões de telespectadores, ou 39% da quota de mercado, uma das melhores audiências da série, de acordo com um porta-voz da emissora. Criada em 2010 pelo britânico Julian Fellowes, Downton Abbey tem sido um sucesso em todo o mundo e foi vendida para vários países.