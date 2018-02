Série 'Pedro & Bianca' ganha prêmio infantil do Emmy

Única produção brasileira entre os concorrente do 2º Emmy International Kids Awards, o Oscar da TV para atrações infanto-juvenis, Pedro & Bianca, da TV Cultura, levou o prêmio de melhor série na noite de segunda (10).

O programa conta a história de dois irmãos gêmeos adolescentes, uma negra e um loiro, que moram e estudam na periferia de São Paulo. Entre os concorrentes estavam atrações da Dinamarca, Irlanda e Japão.

"A gente veio como azarão, não tínhamos uma presença forte. O projeto chamou a atenção por ter esse retrato do Brasil. Além do futebol e da MPB, a gente pode se orgulhar de que o brasileiro é um povo misturado", disse ao Estado por telefone diretor Cao Hamburger, de Nova York. O cineasta já havia participado da competição internacional do Emmy com Filhos do Carnaval (HBO), em 2006.

Estrelada pelos atores Giovanni Gallo e Heslaine Vieira, Pedro & Bianca entrou no ar em 2012, porém, segue com episódios inéditos até março. Dos 52 capítulos com histórias de ficção sobre o dia a dia dos protagonistas, cinco são dedicados ao debate de temas adolescentes, como sexo e drogas. No domingo (16), às 14h30, vai ao ar Coração da Selva.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cao Hamburger, que nos anos 1990 dirigiu o Castelo Rá Tim Bum na TV Cultura, prepara a série infantil Que Monstro te Mordeu?, prevista para o segundo semestre. Com 50 episódios que misturam atores, bonecos manipulados e efeitos em 3D. "É dramaturgia para crianças, com personagens singulares em um mundo fantástico. Quase todos são monstros", adianta Cao.