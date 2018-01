Série israelense ganha versão na Rua Augusta, para o TNT

Além de criar um festival de curtas-metragens para 2016, o canal TNT, do grupo Turner, prepara para o ano que vem a série Augusta, versão da israelense Allemby Street. A produção é da O2 Filmes, que ainda define o elenco, mas já tem uma ideia das locações. Ali estará o Baixo Augusta, ou a Rua Augusta vista pelo Centro. “Vendo a série original, vi que a Allemby tem na Rua Augusta sua melhor tradução, é exatamente aquela atmosfera”, explica o vice-presidente dos canais de filmes e séries da Turner International do Brasil. Da Armoza Formats, o enredo original é um drama psicológico que tem a vida noturna de Tel Aviv como cenário, com direito a stripper violentada.

Olho no Olho. A chef Paola Carosella experimenta o prato preparado pela pequena Aisha, de 9 anos, no 1º episódio do Masterchef Júnior, que vai ao ar terça, na Band. Todos os episódios da temporada serão abertos pela chinesa Jiang, bronze na última edição, que fará as prévias.

Prepara: Anitta levou o Multishow à liderança de audiência da TV paga no Rio e colocou o canal no Top 5 nacional, ao apresentar o TVZ do dia 9 de outubro. Na referida data, o programa exibiu com exclusividade o clipe de Bang, novo trabalho da moça.

Por falar em audiência, o Batalha dos Confeiteiros, com Buddy Valastro, marcou 13,2 pontos de média na quarta-feira, na Grande São Paulo, com 15 de pico. E já pode ser tratado como o reality de culinária de maior público da TV local.

E por falar em talent show de comida, a Discovery Home&Health, que já exibe o Batalha dos Confeiteiros, apresenta-se também como coprodutora da versão mirim do Masterchef Junior, na Band. No canal pago, os episódios irão ao ar às sextas-feiras, às 19h30, a partir de 23 de outubro.

Como apetite, vale informar: quase 8 milhões de pessoas foram atingidas pelas 6 temporadas de Masterchef Jr. já vistas pelo Discovery Home&Health, somando as versões do Reino Unido, Estados Unidos e Espanha.

Eliana inaugura mais um quadro no programa deste domingo, pelo SBT. Em Sua História Vale Mil, serão trazidos ao palco pessoas que foram protagonistas de histórias de destaque nas semanas anteriores. As narrativas contarão com imagens do Jornalismo.

Dez jovens selecionadas a partir de quase 5 mil inscritas num concurso real, para participar de um concurso ficcional – na próxima novela das 7, Totalmente Demais –, serão submetidas à votação do público pelo GShow, site da Globo, a partir de segunda.

A palavra final, no entanto, é bom que internautas saibam, caberá a uma comissão técnica da própria novela, da qual fazem parte autores e direção. Essa será só uma das tantas ações que cruzarão web e TV no enredo da vez.