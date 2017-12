Série inédita no canal MAX resgata 50 grandes filmes nacionais

Toca Raul! Cada vez mais próximo do estilo Tá no Ar, o novo Zorra terá uma paródia de Gita, com menção ao zika vírus, nesta 2ª temporada. Vários atores – como Dani Calabresa, aqui ao lado de Welder Rodrigues –, virão fantasiados de Raul Seixas. O programa volta dia 9.

O ‘Vídeo Show’ ganhará um glass studio, que vem sendo construído nos Estúdios Globo, novo batismo do Projac. A ideia é que a movimentação de artistas nas ruas diante da “vitrine” do Vídeo Show seja registrada durante a realização do programa.

O novo estúdio tem previsão de ficar pronto ainda em abril.

Cauã Reymond estará em Justiça, nova série de Manuela Dias, com 20 capítulos, prevista para o 2.º semestre. A direção é de José Luiz Villamarim, que dirigiu o ator em Avenida Brasil e Amores Roubados.

Antonio Fagundes e Daniel Filho ensaiam uma parceria no cinema para depois que Velho Chico liberar a agenda do ator. O projeto pode até lançar Fagundes como produtor de cinema, crédito que ele acumula aos montes no teatro, mas jamais assinou na telona.

A chegada de ‘Star Wars – O Despertar da Força', com status de pré-lançamento, via Telecine On Demand, hoje, motiva a oferta de um pacote com os seis filmes da saga, pelo Now, plataforma de vídeo sob demanda da NET e Claro HD.

‘BBB16’ e Twitter programam ação especial para a reta final do reality, que acaba na terça, 5. A partir das 19h desta sexta, 1.º, quem tuitar usando as hashtags #BBB16, #VaiGeralda, #VaiMunik, #VaiMariaClaudia ou #VaiRonan verá, na própria mensagem, ao lado da hashtag, um emoji customizado com o robozinho do BBB ou as carinhas dos brothers.

A ação vale até o meio-dia da quarta, dia 6. O BBB foi o programa de TV com temporada que mais movimentou o Twitter no País neste 1.º trimestre do ano.

Leonor Corrêa assina a adaptação de Carinha de Anjo, mais um título mexicano que ganha versão nacional no SBT. Íris Abravanel, que assumiu essa função nas últimas vezes, supervisionará o texto.

20 anos

Leda Nagle celebra hoje à frente do ‘Sem Censura’. A edição do dia, na TV Brasil, recebe um time de atletas e resgata entrevista com Gustavo Kuerten, de 1998, no quadro ‘Baú do Sem Censura'