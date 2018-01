Série 'I Live with Models' tira sarro do mundo da moda

Em vez de fazer carão, as modelos de I Live with Models (Eu Moro com Modelos, em livre tradução) vão caprichar nas caretas. A nova série do Comedy Central, prevista para estrear no Brasil em maio, debocha desses profissionais da moda ao contar a história de Tommy (David Hoffman), um jovem fora de forma descoberto por um olheiro para ser modelo de mão. Por causa do trabalho, ele precisa dividir apartamento com um grupo que participa de desfiles e ensaios fotográfico e enfrenta as diferenças dos companheiros.

“Meu tipo de comédia preferida é que aquele faz graça com algo sério. A indústria a moda se leva mais a sério do que a de atuação. Claro que vamos fazer piada com isso”, avisa Brianne Howey. A atriz interpreta Scarlett, uma das modelos do apartamento que vai bater de frente com o novato, que não se encaixa nos padrões dos outros moradores. “Ela não faz bullying, mas há muita tensão entre eles, coisas de quem divide uma casa. Ela reclama pelo fato de ele ser bagunceiro e falar sobre masturbação. São situações desconfortáveis e ela leva tudo para o lado pessoal”, explica.

Brianne conta ter tido uma experiência semelhante à da personagem. “Quando fiz faculdade, morei com amigas em Nova York. Foi uma experiência de grande aprendizado. Aproveitei muito disso para o papel, a obsessão que ela tem por limpar e deixar tudo intacto”, confessa. A atriz afirma ter discutido por motivos banais. “Eu me lembro de termos feito um grande debate sobre pintar a parede de rosa ou não. Há um episódio em que minha personagem mandar fazer uma pintura e acontecem muitos desentendimentos”, disse ao Estado por telefone.

Apesar de ambientada na Flórida, a atração é gravada em um estúdio na Inglaterra. “A série já é uma piada, norte-americanos que vão para Londres fazendo uma história que se passa em Miami. O cenário é todo colorido, tem o mar ao fundo. Na época dos ensaios, estávamos usando calças, casacos, botas e cachecóis”, relembra.

I Live with Models é rodada com plateia no estúdio. “Eu amo, dá uma energia que anima o processo. Não há nada como isso”, avalia a atriz, jurando não ter problema para se concentrar enquanto ouve os risos do público. Mesmo com a evolução do mercado de séries, Brianne acredita que a produção, que segue um modelo antigo, poderá fisgar audiência. “Minhas séries preferidas eram Friends e Seinfeld. Eram formatos clássicos e deram muito certo.”