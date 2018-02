Série Hannibal ganha trailer da 2ª temporada; assista

Com estreia prevista para o dia 28 de fevereiro nos Estados Unidos e dia 10 de março no Brasil (AXN), a segunda temporada da série Hannibal acaba de ganhar um novo trailer.

Nas cenas, o canibal Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen) está mais agressivo e sedento, além de mostrar maior obsessão por Will Graham (Hugh Dancy).

A primeira temporada acabou com a prisão de Will, acusado pelos crimes cometidos por Dr. Lecter. Na cadeia, ele tenta alertar os amigos sobre o perigo de se aproximar do psicopata, que mantém sua sequência de crimes para garantir seus jantares.

A parte mais emocionante do vídeo é a cena de combate entre Jack Crawford (Laurence Fishburne) e Hannibal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta temporada, a principal inimiga do psicopara será Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson), que lutará para provar a inocência de Will. Michael Pitt se junta ao elenco na pele de Mason Verger, um paciente de Dr. Lecter.

Assista ao trailer abaixo: