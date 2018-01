Série ‘Future Man’ traz o nerd como salvador da humanidade

E se todas as horas passadas em frente ao videogame fossem, na verdade, um intenso treinamento para poder defender a Terra numa guerra biológica? É basicamente com isso que brica a série Future Man, que estreia nesta terça-feira, 28, no canal Fox Premium 2.

Criada e dirigida (em alguns episódios) pelo comediante Seth Rogen, a série traz o ator Josh Hutcherson, de Jogos Vorazes, como estrela. Ele vive Josh Futterman, um clássico nerd, que divide seu tempo entre o trabalho como zelador num laboratório médico e com o seu jogo favorito, cuja fase 83 parece impossível de ser vencida - até que ele consegue. Quando isso acontece, os protagonistas do jogo aparecem, em carne e osso, em sua casa, vindos do futuro, e anunciam que ele passou num teste e é a esperança de salvação da raça humana.

Divertida, a série se torna, porém, um amontoado de clichês da comédia já vistos em outras produções de Rogen, como Vizinhos e É o Fim. Assim que recrutado, Josh é levado para 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong pisou pela primeira vez na Lua. Tudo começa nesta noite. O motivo, claro, deveria ser algo gigantesco, mas, na verdade, a noite é quando o chefe de Josh, Dr. Elias Kronish (Keith David), em sua juventude, contrai herpes - e a partir daí começa um processo de descoberta de uma cura para a doença, que, no futuro, além de sanar o problema, cria uma super resistência, o que gera uma grande catástrofe biológica no planeta.

Outro ponto que pode empolgar o público geek é a constante referência a jogos de videogame como Super Mario, por exemplo. No episódio de estreia, há toda uma discussão sobre como o vilão do jogo, Bowser, foi burro - e sobre como seria o personagem Luigi na cama. Sim, claro que numa série de nerds, as piadas sexuais são uma constante. Em meio a toda a mistura de ação, ficção científica e comédia besteirol, Future Man pode surpreender por sua despreocupação com qualquer vergonha. No episódio de estreia, o personagem Josh é surpreendido pelos personagens do jogo enquanto se masturba. Em outro episódio, de forma bizarra, Josh enfrenta, nu, ele próprio.

Em episódios seguintes, referências também a filmes clássicos fazem a festa dos fãs de cultura pop. É clara a relação do personagem de Hutcherson com o de Michael J. Fox em De Volta Para o Futuro.

Future Man é mais uma série do serviço de streaming Hulu, ainda não operante no País, que chega por aqui pela TV paga tradicional, como Chance e Shut Eye. Vencedora do Emmy de melhor série dramática este ano, The Handmaid’s Tale também já tem estreia marcada na TV paga para o início de 2018, no canal Paramount.