Série francesa salva domingo Bom. Que tipo de argumento têm as operadoras para exigir pontualidade no pagamento da assinatura, quando elas falham o tempo todo? No domingo passado, p.ex., ao menos três canais - AXN, HBO Plus e Sony - exibiam suas atrações sem legendas. Ao longo do dia, a vinheta de identificação não correspondia ao que estava sendo exibido. Vão para o inferno, hereges do capitalismo. Bronca aplicada, vai uma dica de qualidade: hoje, entre 16h e 18h, o History Channel (82) exibe os três episódios da ótima série A História do Petróleo, Não, amigo, não é chato. É quase um thriller. Uma ilha no oceano de chatice do domingo é Paris Contra o Crime, em reprise hoje, às 18h no GNT. Apresentada equivocadamente como uma versão Law&Order francesa, essa produção de 2007 soma 20 episódios, 16 dos quais estão sendo exibidos aqui. Policial cabeça, com os detetives Vincent Ravel (Vincent Perez) e Claire Savigny (Sandrine Rigaux) caçando criminosos em Paris e vivendo histórias pessoais plausíveis e envolventes, sem o desbunde tecnológico das séries americanas. Bom demais. E o que é essa temporada de Desperate Housewifes, hein? Com a morte de Eddie e o novo alvo do seu viúvo e sociopata anda imperdível. Hoje, 23h, no Sony.