Série do Universal Channel, 'Jungle Pilots' mira mercado internacional

Tendo um centro de interesse mundial como cenário, a série Jungle Pilots não tem esse batismo em inglês à toa. Produção da Giros para o Universal Channel, o enredo tem pretensões internacionais e se faz a partir dos mais diversos tipos de passageiros transportados para a floresta amazônica por três pilotos de helicóptero. Além de Eriberto Leão, confirmado como um dos protagonistas, o elenco conta com um argentino e aguarda resposta de um ator britânico. A ideia é produzir duas temporadas – uma de 6 e outra de 7 episódios, com apoio de lei de incentivo, via artigo 3A, e patrocínio. As gravações devem englobar um pouco de Amazônia, claro, com complementos no Rio. Ainda não há data para a estreia.

Pronto-socorro. Alexandre Nero faz o enfermo no capítulo de hoje de A Regra do Jogo. Depois de passar mal, com visão turva e desmaios, seu Romero Rômulo é submetido a uma série de exames e fica sabendo que sofre de uma doença autoimune.

A Globo atrasou em quase 20 minutos a estreia de A Regra do Jogo, na segunda-feira, mas não teve jeito: Os Dez Mandamentos, da Record, se estendeu mais que isso e faturou um belo recorde, com 19 pontos na Grande São Paulo e 20 na Grande Rio. ‘A Regra do Jogo’, mesmo com toda a campanha de lançamento e até tweet do Jornal Nacional, teve a audiência mais baixa para uma estreia de novela das 9 na Globo: 31 pontos de média na Grande São Paulo. Era de se esperar, visto que herdou o horário da trama de menor audiência da faixa, Babilônia. A estreia mais baixa, até então pertencia a Império (32 pontos), que na ocasião também havia ocupado o horário após a então recordista negativa das 9 (Em Família). No Tweeter, A Regra do Jogo fez barulho. Foram mais de 172 mil depoimentos citando a novela e seus termos. 40% do total dos usuários, cerca de 40mil, fizeram referência à novela de João Emanuel Carneiro. A Record retomou do SBT a vice-liderança de audiência na Grande São Paulo no saldo de agosto. Fechou o mês com placar de 5,4 pontos, ante 5,3 da TV de Silvio Santos, nas 24 horas do dia. E Xuxa, que estreou com 10,4 pontos na Record, há duas semanas, perdeu quase metade daquela audiência até o terceiro programa, quando registrou 5,3 pontos, ante 7,4 pontos do SBT. Enquanto isso, o FOX Sports alcançou o 1º lugar na TV paga, entre 13h30 e 15h30 de segunda-feira, ao transmitir, com exclusividade, o jogo entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, válido pela Bundesliga. Rita Lobo põe no papel a Cozinha Prática vista pelo GNT, com lançamento de livro na Bienal Internacional do Rio, sábado, às 15h30. É pela Editora Senac de São Paulo.

