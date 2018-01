Série do Space sobre Zé do Caixão vai à Mostra Internacional de Cinema de SP A próxima edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, de 29/10 a 4/11, abrirá uma janela muito excepcional para uma produção de TV. Explica-se: é a série Zé do Caixão, tributo ao cineasta, feita para o canal Space, com Matheus Nachtergaele como protagonista. Em seis episódios, a série é baseada em seis obras do cineasta, tomando como referência o livro Maldito: A Vida e o Cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, de André Barcinski e Ivan Finotti. “A ideia é compilar dois episódios para serem exibidos como prévia, antes da estreia na TV, em sessão da Mostra”, conta à coluna o vice-presidente dos canais de filmes e séries da Turner no Brasil, Rogério Gallo. No Space, Zé do Caixão tem estreia prevista para 13 de novembro.