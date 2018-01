Série do Discovey Home&Health 'reforma' brasileiras

Altamente visual e, por isso, atraente aos olhos do público, programa de transformação física na linha do “antes/depois” é uma tentação para os canais de TV. Daí que o Discovery Home&Health lança hoje a série Laboratório de Estilo, uma produção nacional, feita pela produtora Conspiração, dentro da faixa Quartas da Beleza. Ao Estado, o apresentador da cena, Felipe Montanari, jura que não se trata de mais do mesmo. “Programa de transformação tem um monte, o nosso não se resume a isso”.

Com duas temporadas gravadas em 20 dias, a série tratou de revolucionar o visual de mulheres que se sentiam fragilizadas ou mal interpretadas por equívocos de figurino, cabelo, maquiagem e, até alguma postura. Um time de especialistas então entra em campo para analisar o perfil psicológico de cada uma e, a partir disso, reformá-las, no melhor sentido, e deixar dicas que prolongassem o efeito daquele dia de princesa. “Não é uma transformação que vale só para o programa, elas saem de lá com dicas baseadas no que são. Se quer valorizar os olhos, por exemplo, e a sua boca é grande, não use batom muito forte”, fala Montanari.

No ar, cada participante tomará um episódio. As transformadas vão sempre acompanhadas de alguém, que em geral se encarrega de contar à produção do programa detalhes que a própria personagem não revelou. No final, a acompanhante também ganha uma repaginada rápida. A promessa é encontrar a fórmula de beleza ideal para ela, levando em conta sua personalidade e aspirações. E há a aposta que o público do lado de cá da tela se impressione com as viradas, mas também aproveite para si uma série de dicas.

As informações são práticas. Dizem respeito a moda, cabelo e maquiagem. Ali estão mulheres de diferentes idades e perfis anônimos, que poderiam ser sua colega de trabalho, sua mãe ou irmã. “Tem mulher que chega de croc, é uma coisa que depois nem ela acredita”, conta o apresentador.

Em geral, todas esqueceram a autoestima no passado. “Uma delas criou a própria empresa, batalhou, cresceu, mas os funcionários a tratam como funcionária, não como patroa, porque ela continua se vestindo como se não fosse a patroa”, cita Montanari.

Além dele, a equipe de profissionais escalados para socorrer essas mulheres é composta pelas consultoras de moda Chris Francini e Paula Martins, a cabeleireira Paula Ferrary e o maquiador Sadi Consati.

Os episódios começam com uma apresentação da participante do dia: quem é ela, qual sua rotina, seus hábitos e dramas. A estreia, hoje à noite, traz Taiama Marinho, analista de recursos humanos de 25 anos que ainda se veste como menina e ainda tenta se recuperar do fim de um romance.

São mulheres fragilizadas, reconhece Montanari, que aceitam a exposição de tal condição na TV como último recurso para dar a tal volta por cima. Taiama será acompanhada por sua mãe, Suely.

Há uma reunião do time de profissionais para decidir, como num colegiado, o que será feito pela participante. No ar, isso parecerá um processo de busca minuciosa, mas, na vida real, cada personagem mereceu um único dia de gravação. “A equipe fazia uma pré-entrevista e a gente já tinha ali algumas informações de medidas de roupa e da personalidade de cada uma. A partir disso, montávamos um power point para saber já o que seria necessário para cada dia de gravação”, conta Montanari.

É claro que teve participante super estimando a boa forma e dando número de manequim duas vezes menor, o que gerava um corre-corre em busca de outras roupas, no próprio dia de gravação. A maratona da transformação, nesses termos, afinal, é coisa de TV.

O Discovery Home&Health exibirá a primeira temporada agora e deixará a segunda safra para 2014, em data a definir. Laboratório de Estilo vai ao ar toda quarta-feira, 22 h.