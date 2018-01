Série de TV ‘Fargo’ ganha nova temporada com elenco renovado

Fargo, a série indicada ao Emmy inspirada no filme cult dos irmãos Coen, foi renovada para uma segunda temporada que vai contar com uma nova história e personagens, anunciou o canal FX nesta segunda-feira, 22.

A primeira temporada de dez episódios, filmada no Canadá, recebeu 18 indicações ao Emmy (o Oscar da TV) e é um dos favoritos para o prêmio de Melhor Mini-série. Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Alison Tolman e Colin Hanks também receberam indicações pela produção.

“Será um novo elenco, o que é um pouco decepcionante dado o quanto eu amo os atores”, disse o diretor executivo do FX, John Landgraf.

Fargo recebeu mais indicações ao Emmy do que qualquer outro seriado na história do FX, e neste ano foi o segundo lugar em número total de indicações, atrás apenas de Game of Thrones. A versão televisiva de Fargo é uma reinvenção da sanguinolenta comédia de mesmo nome dos irmãos Joel e Ethan Coen. A série conta uma história diferente e com outros personagens, mas uma grande dose daa Minnesota frígida e do folclore do Meio-Oeste estão presentes também na TV. Os irmãos Coen aparecem nos créditos da série, mas tiveram um papel secundário na produção de Noah Hawley.

A segunda temporada está prevista para 2015. “Nós ainda não definimos a data exata para o novo lançamento, mas os roteiros já estão bem adiantados”, disse Landgraf, acrescentando que ele gostaria de, novamente, filmar no Canadá.