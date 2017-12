Série da Record retratará Mamonas desde antes da fama

Expedição. Max Fercondini e Amanda Richter posam no Glaciar Perito Moreno, na Patagônia argentina, cenário de estreia da série América do Sul Sobre Rodas. Feito para o matinal Como Será, o quadro vem sendo registrado com tour via motorhome e estreia no 2º semestre.

Até segunda ordem, o fim do folhetim das 9, A Regra do Jogo, está previsto para 11 de março, como disse o autor João Emanuel Carneiro em entrevistas, antes do início de sua novela.

O elenco está avisado que o expediente de gravações vai se estender até a véspera da exibição do último capítulo. Ainda ontem, a equipe gravou cenas da prisão de Romero Rômulo (Alexandre Nero), que será algemado por Dante (Marco Pigossi), durante a inauguração do hospital de Tóia (Vanessa Giácomo).

O SBT anunciou para o dia 13 a estreia do BBQ Brasil – Churrasco na Brasa, que terá apresentação de Ticiana Villas Boas e patrocínio da Friboi, empresa de seu marido, Joesley Batista. O Extra e a Seara também patrocinam a atração, reality show de churrasco, com Carlos Bertolazzi e Rogério de Betti no júri.

O show de Nando Reis terá transmissão ao vivo do canal BIS, dia 20, às 23h, diretamente de São Paulo, pela TV e web. Em março, o mesmo BIS repete a dose com o show do Capital Inicial, Acústico NYC, que acontece no Rio.

Vera Fischer gravou um depoimento para aquecer as chamadas do canal Viva para a estreia de Laços de Família na emissora, dia 15. A novela de Manoel Carlos fez dela uma Helena relevante na galeria de protagonistas do autor.

O ‘MTV Hits’ se mantém há mais de seis meses entre os assuntos mais comentados do Twitter. No dia 27, MC Duduzinho esteve lá e levou a hashtag #MCDuduzinhoNoMTVHits ao ranking mundial do Twitter.

Os canais ESPN estarão ao alcance de todos na Vivo TV e na GVT HD até o dia 15. A degustação para atrair novos clientes incluirá não só o Superbowl, neste domingo, mas também eventos da NBA e do bom futebol europeu.