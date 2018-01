Série da Marvel 'Inhumans' faz história na televisão

A série de super-heróis Inhumans faz história ao se tornar o primeiro programa de TV a estrear em cinemas Imax antes do lançamento na telinha.

Os dois primeiros episódios desta colaboração da ABC com um estúdio da Disney viraram uma produção de 75 minutos que inclui cenas filmadas em câmeras Imax "que são simplesmente extraordinárias e devem ser vistas nessa tela", segundo o produtor-executivo Jeph Loeb.

Na televisão, os episódios vão ao ar em 29 de setembro e juntos terão um tempo total de exibição de 84 minutos.

Inhumans é baseado nos quadrinhos de Stan Lee e Jack Kirby e conta a história de uma família de pessoas com super-poderes que saíram da Lua e foram exiladas no Havaí.

A série é estrelada por Anson Mount ("Sob o Domínio do Medo", "O Homem Mais Procurado do Mundo"), como Black Bolt, o enigmático rei que tem uma voz tão poderosa que até o mais leve suspiro pode destruir uma cidade.

Loeb conversou no mês passado com a Associação de Críticos de Televisão durante a Summer Press Tour em Beverly Hills, onde os executivos do estúdio se defenderam das críticas à série.

Com base em uma versão inicial do primeiro episódio disponibilizado aos revisores, os jornalistas expressaram sua preocupação de que não combinava com os padrões da Marvel, geralmente elevados.

Uma das preocupações se centrava nas habilidades do personagem de Ken Leung, Karnak, não estarem claras e as imagens não valerem uma versão em Imax.

As críticas foram feitas após os fãs mostrarem a sua decepção nas redes sociais, em um trailer revelado em junho, sobre a aparência sem graça da peruca usada pela Medusa (Serinda Swan).

Nos quadrinhos, o cabelo da Medusa se move independentemente de seu corpo e pode ser usado como um membro extra, mas os críticos se queixaram que a tecnologia CGI usada no live action não fazia jus.

"Posso dizer a vocês que a série que viram não é o produto final", afirmou Loeb durante uma conversa com os críticos.

"Então, se você está me perguntando se está pronto, ou não, não está".

O presidente da ABC Entertainment, Channing Dungey, também defendeu o programa, dizendo que o episódio passado à crítica foi "uma pequena parte de um trabalho em progresso".

Baseado nos personagens da Marvel Comics, a série foi filmada no Havaí no começo deste ano e compartilha o Universo Marvel de outras produções.

A série se concentra na relação entre os dois irmãos, Black Bolt e Maximus, interpretado por Iwan Rheon, que viveu Ramsay Bolton em Game of Thrones.