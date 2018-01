Série CSI se despede do público

E os amantes de séries policiais terão nesta quarta-feira, 21, a última oportunidade ver a equipe de Gil Grissom em ação. Após 15 anos de muitas investigações, a bem-sucedida série CSI chega ao fim. Mas sai de cena com a exibição, às 22h, no canal AXN, de um episódio especial, com duas horas de duração.

No formato de longa e com o título de Immortality, episódio especial foi gravado em 17 dias e a princípio os produtores pensaram em exibi-lo em duas partes, mas no final venceu a ideia de unir tudo para uma despedida em grande estilo. E contará com a participação de atores consagrados que interpretaram personagens ao longo dos anos, como Gil Grissom (William Petersen), Catherine Willows (Marg Helgenberger) e Jim Brass (Paul Guilfoyle).

Para os fãs do gênero, essa foi uma das séries mais interessantes, que acompanhava a rotina de uma equipe de peritos criminais, que misturava o trabalho técnico, como a investigação do local de um crime até a análise em laboratório dos detalhes encontrados, como encontrar uma digital e daí descobrir o criminoso, ou refazer a cena do crime para elucidar alguns detalhes obscuros. Tudo isso numa mistura de trama policial com ficção científica e, além de tudo, tendo inspiração em casos reais. O pano de fundo, ah, sim, Las Vegas.

Neste episódio final, um evento catastrófico paralisa Las Vegas e Gil Grissom (William Petersen) e Catherine Willows (Marg Helgenberger) são chamados para ajudar na investigação. D.B. Russell (Ted Danson) e Sara Sidle (Jorja Fox) tomam decisões relacionadas ao futuro de suas carreiras, enquanto a volta de Lady Heather (Melinda Clarke) cria enorme controvérsia entre Grissom e Sidle.

Criada por Anthony E. Zuiker, a série CSI e em decorrência do sucesso vieram os seus derivados (spin-offs), CSI: Miami, CSI: NY e a mais recente CSI: Cyber.