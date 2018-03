Serial killer: todo show tem o seu! Quando o assassino em série da 1ª temporada de Epitáfios sacou um curvex para acertar a maquiagem de uma de suas vítimas, desvendei tudo. Claro que o serial killer só poderia ser o travesti da trama. Que homem saberia usar um curvex (aparelho que parece de tortura, mas serve para modelar cílios) com tamanha perfeição? Tá, o assassino era mesmo o travesti, mas a trama da série da HBO com a produtora argentina Pol-Ka vai além do tradicional "quem matou?" Antonio Birabent, como Bruno Costas, era de assustar. Quando a ópera começava a soar, o público já se preparava para cenas de assassinatos chocantes.