Seriados voltam à TV aos poucos após fim da greve de roteiristas Por James Hibberd LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A televisão feita com roteiros está de volta. Após meses durante os quais a televisão aberta dos EUA exibiu sobretudo reality shows e reprises de seriados, os dramas e as comédias cuja produção foi interrompida pela greve dos roteiristas estão começando a voltar ao ar. O bloco das comédias da CBS é o primeiro a voltar ao ar. A partir desta segunda, serão exibidos os primeiros episódios novos de "The Big Bang Theory", "How I Met Your Mother" e "Two and a Half Men" desde novembro. A greve, que durou cem dias, suspendeu a produção de programas de TV feitos com roteiros, provocando uma queda na audiência da maioria das redes. Mas poucos especialistas prevêem que as TVs recuperem de imediato sua audiência anterior. De acordo com um executivo da CBS, "as pessoas vão levar algum tempo para se dar conta de que a programação original está de volta". A popularidade crescente dos DVRs, da Internet e dos videogames também prejudica os seriados de TV que fazem intervalos na metade de suas temporadas. O roteirista e produtor Chuck Lorre está por trás de dois dos seriados que retornam na segunda, "Two and a Half Men" e "Big Bang". Quando a greve terminou, no mês passado, ele e outros produtores tiveram que fazer hora extra para criar novos episódios. Mas Lorre garantiu que a pressa não prejudicou o processo criativo. "A qualidade dos programas está exatamente como quero", disse ele. "Enfrentamos concorrência acirrada, mas tenho orgulho do trabalho que fizemos." A concorrência inclui o programa -- feito sem roteiro -- "Dancing With the Stars", da ABC, que também inicia uma nova edição nesta segunda-feira. Alguns reality shows, como "The Biggest Loser", da NBC, e "The Moment of Truth", da Fox, cresceram durante a greve dos roteiristas, mas o retorno dos seriados ao ar pode enfraquecer sua audiência. A comédia "Mother" terá como atração especial uma participação de Britney Spears no episódio da próxima semana. Na próxima semana, voltam ao ar "CSI: Miami" e "Cold Case". Na primeira semana de abril, será a vez de "Criminal Minds", "CSI", "Without a Trace", "Ghost Whisperer" e "My Name Is Earl". Quase todos os programas estarão de volta até o final de abril.