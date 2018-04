Seriados no horário nobre

.

Finalmente, o SBT descobriu que tem boas séries que são subaproveitadas na grade de programação. Títulos como Grey’s Anatomy, The Closer, Cold Case e Fringe, entre outros, estão servindo como tapa-buracos e vão ao ar em horários inconvenientes – às vezes, às 3 horas da madrugada – e sem lugar fixo. Não raro, a emissora troca a série de horário ou a retira do ar sem aviso prévio.

Ao que parece, a diretora artística do SBT, Daniela Beyruti, também filha de Silvio Santos, resolveu arrumar a casa. Ela criou uma faixa de séries diária, às 21 horas, para acomodar algumas atrações. A exibição será feita como na Globo. "Pretendemos exibir uma série por vez, capítulo após capítulo, série após série, temporada após temporada", conta Daniela. "Nosso povo está habituado à novela. Gostamos de ver logo o que vai acontecer. Nossa decisão foi baseada no hábito do telespectador brasileiro", diz ela ao Estado.

Talvez esse não seja o esquema de exibição ideal, uma vez que algumas séries possuem várias temporadas e ainda não foram canceladas. O SBT terá, então, de intercalar atrações. "Pretendemos exibir as temporadas na sequência, mas isto vai depender do desempenho de cada série. Quando terminar uma série, vamos exibir outra, e assim por diante", diz a diretora.

O título que abrirá a faixa de séries, já nesta segunda, será Harper’s Island, suspense de apenas uma temporada, com 13 episódios. "Vamos divulgar a série que entrará na sequência depois dessa estreia", fala ela.

Por enquanto, as séries que vão ao ar na madrugada continuarão na madrugada – a exceção é Grey’s Anatomy, que já saiu da grade. Somente enredos novos como The Mentalist e Fringe serão agraciados com o novo horário. "Estamos desenvolvendo a nossa ideia. Ainda não está tudo certo", fala Daniela. As atrações mais fortes, como Californication, com classificação indicativa de 18 anos, irão ao ar nesse horário ou aos domingos, após o Programa Silvio Santos.

Daniela fez pesquisa na internet para detectar a insatisfação do público com o horário atual das séries no SBT. "Muitos dos nossos telespectadores reclamam que nossas séries são boas, mas de difícil acesso. Estamos facilitando o acesso a este conteúdo", fala ela.

"Temos o melhor pacote de séries da televisão brasileira. O SBT sempre quis dar ao público produtos diferenciados", continua. "Acreditamos que, com as séries, vamos dar ao público uma opção de entretenimento com bom conteúdo e ótima qualidade Esperamos que o povo goste."