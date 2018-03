Seriados 'Mad Men' e 'Damages' ganham indicações ao Emmy Dois seriados novos da TV a cabo, "Mad Men" e "Damages", receberam na quinta-feira indicações ao Emmy de melhor seriado dramático, marcando uma virada na disputa pelos prêmios mais importantes da televisão americana, concedidos há 60 anos. "Mad Men", seriado de época da rede AMC ambientado no mundo da publicidade dos anos 1960, e "Damages", série legal da FX que teve sua primeira temporada e é estrelado por Glenn Close, são os dois primeiros seriados transmitidos exclusivamente numa rede a cabo que não a HBO a serem indicados para melhor série dramática. Eles vão concorrer com o drama "Dexter", da Showtime e CBS, sobre um serial killer, com o drama médico "House", da Fox, e o suspense "Lost", da ABC.