Seriado com Tony Ramos e Mônica Iozzi é para 2017

Em boa prosa sobre TV, seus formatos e atores, veiculada no site da O2 Filmes, a sócia da produtora, Andréa Barata Ribeiro, e o diretor Mauro Mendonça Filho dão algumas pistas da série Vá de Retro, que começa a ser preparada agora e a ser gravada em três meses. Com Tony Ramos e Mônica Iozzi, o novo enredo de Alexandre Machado e Fernanda Young tem previsão de ir ao ar no 1.º semestre de 2017, após a novela das 9. A produção é uma parceria da O2 com a Globo. “É uma mistura de terror com humor, mas não é terrir”, adianta o diretor. “Brinca com o medo, com um sentido de Deus e o diabo, ou que aparentemente pode ser o diabo e quem vai fazer é o Tony Ramos, que é genial.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É ele. Johnny Depp está na estreia da 9ª e última temporada de Overhaulin: Os Supercarros, que o Discovery exibe aqui no dia 3, às 22h20. Tendo o sogro, David Heard, como cúmplice, o ator faz sua mulher, Amber Heard, pensar que seu Mustang 1968 foi roubado pela terceira vez. Na verdade, o mimo está sendo customizado por Chip Foose, astro da série.

Diferentemente do que faz todas as segundas-feiras, às 19h, quando reprisa o Ver TV exibido na véspera pela TV Brasil, a TV Câmara resolveu reapresentar uma antiga edição do programa, ontem, 16.

O tema do ‘Ver TV’, excepcionalmente feito ao vivo no domingo, foi a autonomia da comunicação pública diante das trocas de governos.

O assunto veio à tona bem a propósito de boatos sobre uma eventual substituição do atual diretor-presidente da TV Brasil, Ricardo Melo, nomeado para o posto por Dilma Rousseff, com estabilidade de quatro anos no cargo.

A TV Câmara informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o Ver TV inicialmente previsto para domingo, já gravado e não exibido, seria sobre mídias alternativas. E que o prazo para baixar e colocar no ar a nova edição, realizada no domingo ficaria “muito apertado”. Daí a opção por um Ver TV antigo, sobre publicidade infantil.

Fernanda Montenegro grava hoje, 17, participação especial em Mister Brau como Rosita, mãe do mordomo Gomes (Kiko Mascarenhas). Senhora superelegante, a personagem é neta de milionário e filha de um perdulário, que perdeu quase tudo no jogo.

Antonio Tabet, o Kibe Loco, Rafael Portugal e Totoro compõem o trio de narradores que farão a narração humorística da Olimpíada pela Fox Sports.

O ‘Superstar’ foi o programa mais comentado da Globo no Twitter no fim de semana, com direito a Trending Topics. Destaque para as bandas Plutão Já Foi Planeta, Melim e a SuperBanda, de Samantha Schmütz.

A quem parece familiar a voz das chamadas da nova identidade visual do Multishow, um aviso: o locutor da ocasião, Alexandre Moreno, é o dublador de Adam Sandler, Ben Stiller e Matthew Perry.