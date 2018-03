Será que eles darão sorte separados? Depois do fracasso de Back 2 You, os atores Patricia Heaton (Everybody Loves Raymond) e Kelsey Grammer (Frasier) voltam ao ar, mas separados, em duas novas comédias familiares da ABC. Patricia é mãe em The Middle, ao lado de Neil Flynn (o Zelador, de Scrubs) e Grammer é pai em Hank, que mostra uma mudança de estilo de vida.