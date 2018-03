Será o novo 'Lost'?

A ABC anunciou, na semana passada, em Los Angeles, as novas séries que estreiam este ano. As duas maiores apostas são o suspense Flashforward e a comédia Cougar Town. Dizem que Flashforward é o novo Lost, até porque Dominic Monaghan e Sonya Walger, o Charlie e a Penny de Lost, estão no elenco.

O piloto da série tem investimento pesado, assim como o primeiro episódio cinematográfico de Lost. Em Los Angeles, diferentes personagens têm sua vida paralisada por dois minutos, em um desmaio. Mais tarde, percebem que o evento atingiu todas as pessoas em todo o mundo – quer dizer, quase todas as pessoas. Neste espaço de dois minutos, quase todo mundo teve uma visão, um flashforward do que estarão fazendo dentro de seis meses. E assim, a série vai dando pistas do que pode ter sido esse fenômeno. O protagonista é Joseph Fiennes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já Cougar Town é a nova comédia de Courteney Cox, que volta ao gênero após a pesada Dirt. Na atração, ela é uma mulher de 40 anos recém-divorciada, que precisa voltar ao mundo das paqueras. Divertido, o piloto traz cenas bem apimentadas – para os padrões americanos – e humor escrachado típico do criador da série Bill Lawrence, de Scrubs e Spin City.

Flashforward vai entrar na grade do AXN e Cougar Town terá espaço na Sony.