'Sense8' terá episódio especial de duas horas para concluir a série

A Netflix confirmou nesta quinta-feira, 29, através de seu Facebook, que fará um episódio especial de duas horas para encerrar, de vez, a série Sense8, criada pelas irmãs Wachowski (Matrix).

Em junho, o anúncio de cancelamento da série, após apenas duas temporadas, pegou os fãs de surpresa e causou grande comoção online. Uma série de protestos e petições surgiram para tentar trazer a série de volta.

"Vai acontecer. Episódio final de duas horas", anunciou o serviço de streaming através de um vídeo que relembra momentos da série, ao som, claro, de What's Going On, música do grupo 4 Non Blondes que se tornou símbolo de Sense8.

O episódio final de Sense8 ainda não teve uma data de lançamento divulgada.