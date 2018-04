Enquanto isso, aqui na Terra a alma humana é invadida por sensações e premonições que não sabe traduzir, mas que a inquietam o suficiente para não conseguir dormir tranquila, quanto menos levar uma vida normal. A melhor atitude perante o desassossego é senti-lo e reconhecê-lo, mas evitar estendê-lo com argumentações e preocupações, porque dessa forma se perderia o controle e se abriria a porta do inferno que todos carregamos num lugar recôndito da subjetividade, lá mesmo onde mantemos acorrentado nosso ódio. Tudo parecerá conspirar para que libertemos esse ódio, argumentos não vão faltar nem motivos aparentemente justos. Porém, que tipo de justiça se poderia fazer com a mesma arma que usam aqueles que nos fazem mal?

Áries 21/3 a 20/4

Neste momento, não pode haver recuo algum, só se pode seguir em frente, ainda que com a alma apertada e o coração na garganta. Considere que toda essa tensão é um bom sinal, significa que sua alma avança firmemente.

Touro 21/4 a 20/5

Algumas poucas lutas são legítimas e necessárias, mas a maior parte das brigas e discussões ocorrem apenas porque as pessoas andam nervosas e desorientadas, precisando de discórdia para justificar o que sentem.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Cultivar o espírito não é tão difícil assim, mas precisa de constância, de ardor devocional em torno de uma causa que seja nobre o suficiente para elevar sua presença acima das mesquinharias que circulam por aí.

Câncer 21/6 a 21/7

É legítimo buscar o bem-estar, mas o que fazer quando a luz do coração demonstra as dificuldades do caminho? Há de se fugir na direção do bem-estar? Isso não seria digno de sua parte, há lutas das quais não se deve fugir.

Leão 22/7 a 22/8

Toda vez que sua alma se sentir inspirada será também quando você terá de tomar a decisão de praticar o que sente. De que adianta o enlevo se este vai ficar isolado dentro da alma? Espírito bom é o espírito praticado.

Virgem 23/8 a 22/9

A desunião é contrária à felicidade. Por que então estimulá-la? Só um sentimento autodestrutivo incentivaria a desunião, só argumentos pífios a justificariam, só a mesquinharia resolveria ser este o melhor caminho.

Libra 23/9 a 22/10

A verdade de cada pessoa só pode ser medida através da utilidade que suas almas tiverem para o mundo e dentro de cada relacionamento em que elas se meterem. Só isso é verdade, o resto é pura conversa.

Escorpião 23/10 a 21/11

Para quem confia no coração, não há nada impossível nem problema sem saída. Sempre haverá algo disponível para os que confiam no coração, uma luz disponível e remediadora de todas as questões.

Sagitário 22/11 a 21/12

Atitudes e ideias que outrora foram inocentes deixaram de sê-lo. Agora sua alma é informada a respeito da diferença entre o certo e o errado e, por isso, a partir de agora não haverá mais desculpa nem justificação.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Pensamentos mesquinhos não fazem de ninguém o herói ou a heroína que o tempo atual exige. Quanto antes você se livrar de toda a mesquinharia alimentada pela vida cotidiana, mais rápida será a vitória também.

Aquário 21/1 a 19/2

Preste atenção ao coração, mas também não fique só nisso. Prestar atenção significa atrever-se a testar na prática tudo que o coração informe, o que significa tomar atitudes que não pareceriam nada sensatas.

Peixes 20/2 a 20/3

É propício cuidar da saúde, porque ante um panorama mais complexo, como o que sua alma percebeu, será necessário ter à disposição mais energia do que normalmente. Reserve um tempo diário para cuidar da saúde.