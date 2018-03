Sempre cabe mais um em 'Duas Caras'

Duas Caras já entrou para o time das novelas "coração de mãe". Depois de Vera Fischer, que acaba de chegar a Portelinha como fotógrafa contratada por Débora (Juliana Knust), mais dois atores vão integrar o time: Rogéria e Werner Schünemann. Veja também: Henrique planeja dopar Laura Novela da Band terá guerra entre famílias Contratada para fazer fotos de um calendário com os mecânicos de Antônio (Otávio Augusto), Dolores (Vera Fischer) passará o trabalho para as mãos de seu produtor. O novo personagem será vivido pelo travesti Rogéria, que usará seu nome de batismo no folhetim de Aguinaldo Silva: Astolfo. Já Werner Schünemann chega na favela como o médico Humberto. Ele será o misterioso namorado de Guigui (Marília Gabriela) e vai ajudá-la a realizar um antigo sonho: montar um posto de saúde na Portelinha. Juvenal (Antonio Fagundes) vai se morder de ciúme.