Sem Xuxa, ibope da Globo sobe 20%

Afastada do ar para cuidar de um problema ortopédico, Xuxa deverá voltar em 2015, se voltar, com outra proposta. Até aqui, a ausência de seu programa não afeta a audiência da Globo – ao contrário: o Cine Fã-Clube, que agora sucede o Caldeirão do Huck, fez o ibope subir 2 pontos de janeiro a maio, em relação ao mesmo período do ano passado, na Grande São Paulo, contrariando a média geral da emissora, que caiu no período. Das 12 h às 18 h, a Globo cresceu 20% aos sábados, fechando maio com 12 pontos. A soma de Globo Esporte, Jornal Hoje, Estrelas e Caldeirão trouxe 1 ponto a mais ao placar, metade do crescimento alcançado na vaga de Xuxa.

- 5 horas consumiu a maquiagem que envelheceu Cauã Reymond para campanha de chiclete, no ar pela TV e web, obra do americano Jim Ojala, que trabalhou em X-Men, Thor e True Blood.

- A Record não bate a Globo com o Fala Brasil, na Grande São Paulo, como aqui foi dito ontem. De janeiro a maio de 2014, assim como aconteceu em 2013, no mesmo período, a Globo leva a melhor por 1 ponto no Ibope, em placar de 7 X 6 pontos na média.

- Paulo Markun “entrevista” Plínio Salgado, dentro da proposta de conversar com grandes personalidades, todas mortas, em episódio inédito da série Retrovisor, nesta segunda, às 20h30, no Canal Brasil. O integralista, um dos principais apoiadores do Golpe de 64, vem bem a calhar. Sábado tem reprise, às 13h.

- Rafael Cortez comanda na web, pelo portal MSN, o primeiro programa fruto de formato da FremantleMedia na internet. O foco, claro, é Copa. Be-a-bá da Bola zela pelo leigo no assunto, a começar pelo apresentador. Nesta semana, tem entrevista com Vampeta.

- A NET anuncia na próxima quarta-feira, durante o Fórum Brasil de TV, em São Paulo, a largada para a 2ª edição do NET Lab TV, concurso que seleciona novos roteiristas e projetos para a TV paga.

- BR14 – A Rota dos Imigrantes, série brasileira vista no restante da América Latina, irá ao ar aqui pela TV Brasil, a partir de segunda-feira, às 19h30. Em foco, histórias de imigrantes de países que vão disputar a Copa. Produção da Duo2, o programa também irá ao ar na Coreia do Sul, pelo canal EPG.

- É amanhã que Felipe Xavier estreia seu Chuchu Beleza na TV Gazeta, às 20h.

- Sem trocar de canal, tem Raí no Além do Mais, às 21h, falando sobre a fundação Gol de Letra. O jogo vira às 21h30, com o ex-chefão do Corinthians, Andrés Sanches, na Mesa Redonda da Gazeta. Em pauta, o Itaquerão, Copa, Ronaldo e afins.