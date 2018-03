Sem o glamour de Hollywood

Quando a HBO decidiu investir em produções originais latinas, a primeira parceria foi firmada com a argentina Pol-Ka, para a filmagem de Epitáfios, um suspense policial. Hoje, às 22 horas, a HBO estreia a 2ª temporada da série, que retorna ainda mais sombria e não poupa o público do suspense.

Não à toa, a série foi bem de ibope naquele país e deu o que falar internacionalmente. Epitáfios pode ser uma atração sombria, violenta ao extremo - aspecto criticado por alguns em sua primeira temporada -, mas reúne um elenco de primeira encabeçado por Cecilia Roth (Tudo Sobre Minha Mãe, de Pedro Almodóvar) e por Julio Chávez, os detetives Marina e Renzo.

Nesta temporada, Marina e Renzo se envolvem, novamente, na perseguição a um serial killer e contam com a ajuda de Mariano (Juan Minujin), um policial com ótimo olfato. Mais uma vez, o psicopata monta os mais impressionantes cenários para suas vítimas. E quem se incomodou com as mortes da 1ª temporada desta vez terá de fechar os olhos, pois os assassinatos são ainda mais brutais. O serial killer agora copia mortes bizarras investigadas pela polícia de Buenos Aires ao longo dos anos e mata pessoas envolvidas na investigação desses crimes.

ENQUANTO ISSO, EM SAMPA...

Sem alarde, a Fox reestreou a primeira temporada de 9mm: São Paulo, a série nacional que mostra o trabalho da às vezes impotente, polícia do Departamento de Homicídios de São Paulo. Os quatro primeiros episódios já foram apresentados no ano passado e, em maio, vão ao ar os nove capítulos inéditos da atração.

A Fox exibe 9mm às quintas-feiras, às 22 horas, antes de Força Tarefa, na Globo. A reprise vai ao ar às terças, às 23 horas, depois de 24 Horas.

A diretora de Programação da Fox, Kátia Murgel, acredita que é a vez das séries policiais na TV brasileira. E isso, claro, ajuda a audiência de 9mm. "O fato mostra que o tema é relevante, interessante. A gente acredita no produto, e nossa intenção não é competir com a TV aberta", fala Kátia. Segundo ela, a Fox está considerando a produção de uma 2ª temporada da atração.