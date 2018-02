Sem novela bíblica, Globo sobe 1 ponto em SP e 5 no Rio Após oito meses, a Globo experimentou na terça, 24, o primeiro dia útil sem Os Dez Mandamentos. A situação continua sendo boa para a Record, que antes da novela bíblica, ocupava o 3.º lugar no ranking de TV aberta, e agora, mesmo com uma reprise (O Rei Davi), consegue manter a vice-liderança, com vantagem sobre o SBT. A distância para a Globo aumentou, mas, em São Paulo, isso se deu mais por causa da queda da Record do que do avanço do Jornal Nacional. Pela média das últimas quatro semanas, a Record caiu 6 pontos (de 23 para 17), enquanto a Globo cresceu 1 ponto (de 22 para 23). No Rio, sim, a Globo obteve algum público de volta, ganhando 5 pontos no horário (de 23 para 28), enquanto a Record caiu 7.