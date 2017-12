Sem Kevin Spacey, última temporada de 'House of Cards' terá 8 episódios

A Netflix vai gravar a sexta e última temporada de House of Cards sem Kevin Spacey. O anúncio foi feito pela empresa na tarde desta segunda-feira, 4. De acordo com o comunicado, a série voltará a ser produzida em 2018. Serão ao todo 8 episódios. Kevin Spacey foi acusado de assediar sexualmente vários homens. Ainda não há uma previsão para a volta de House of Cards, mas é esperado que os episódios cheguem em 2019. Robin Wright (Claire) será a protagonista dos capítulos.

Em 30 de outubro, Anthony Rapp, ator de Star Trek, afirmou ao site Buzzfeed que havia sido assediado por Spacey quando tinha apenas 14 anos. No mesmo dia, Spacey disse que não se lembrava de ter assediado Rapp, mas pediu desculpas e revelou ser homossexual.

Um dia depois, em 31 de outubro, a Netflix anunciou a suspensão da produção de House of Cards após a acusação. No dia 1º de novembro, o ator mexicano Roberto Cavazos revelou que também foi assediado por Kevin Spacey. No dia 2, ele foi alvo de mais denúncias de assédio no Reino Unido e disse que vai buscar tratamento.

