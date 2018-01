Sem Intervalo: Fábio Porchat testa cenário de talk-show

13 pontos foi a média de audiência obtida pelo Domingo Espetacular, da Record, em julho. Este é o terceiro mês consecutivo que a revista eletrônica registra este resultado.

Frase do dia: “Sou uma pessoa muito alegre e muito irritada, ao mesmo tempo. Nem eu mesmo me entendo”, Jerry Seinfeld a Jimmy Fallon no programa The Tonight Show.

Biel ignora Gugu. A produção do apresentador tentou convencer o funkeiro a conceder uma entrevista, mas o rapaz declinou. O motivo alegado foi o fato de o programa da Record ter exibido, no dia 20 de julho, uma entrevista com Giulia Pereira, jornalista que o acusa de assédio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

17 horas foi o tempo que Ricky Tavares levou para colocar megahair e se caracterizar como Zaqueu, seu personagem em A Terra Prometida, da Record. Esta é a terceira vez que ele atua em uma trama bíblica da emissora.

5 milhões de visualizações, em 24 horas, teve o teaser da minissérie Justiça, divulgado pela Globo no Facebook. A trama de Manuela Dias foi inteiramente gravada no Recife e contará quatro histórias diferentes, que se interligam e debatem o conceito da palavra que dá nome à série.

De olho na web, o GNT convocou youtubers para atuarem como jurados especiais da nova temporada do reality Cozinheiros em Ação, produção da Moonshot Pictures apresentada por Olivier Anquier. PC Siqueira, Otávio Albuquerque e Isadora Becker estão entre os confirmados.

Sensacionalismo Vs Análise. A RedeTV! estreia hoje (8), às 18h, a revista eletrônica Sem Rodeios, sob o comando do trio Ana Paula Couto (ex-GloboNews), Mauro Tagliaferri e João Paulo Vergueiro. A atração substitui o sensacionalista Olha a Hora, e promete trazer análises sobre os principais temas do dia.

Mais tempo no ar. O Revista da Cidade, da TV Gazeta, ganhou mais 10 minutos de duração, entrando no ar, a partir de hoje (8), às 10h20.

Regiane Tápias, titular da atração, está de férias no Chile e será substituída por Marisy Idalino.