Sem Globo, SporTV já testa apetite olímpico

Sem Olimpíada de Londres - menu exclusivo da Record na TV aberta - a Globo já trata de valorizar os profissionais de seu canal pago de esportes e aproveita para testar pelo mesmo SporTV, que terá direito ao evento, o apetite do público pelas mais diversas modalidades. Na semana passada, o SporTV 2 obteve as duas principais audiências da história do vôlei com o Mundial. As finais feminina e masculina levaram o canal à liderança na TV paga no horário, com mais de 4,4 milhões de pessoas passando pelo SporTV 2. No judô, o Grand Slam da vez cresceu mais de 200% em relação ao de 2010. Os confrontos atraíram mais de 1,4 milhão de pessoas diferentes para o canal.

Larry e o bruxo

Larry King deu pausa à aposentadoria em nome de um tour pelos bastidores de Harry Potter e as Relíquias da Morte 2, último filme da saga. Conversou com Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, além de ter explorado a magia que mereceu US$ 6 bilhões de investimento em 10 anos de sucesso: CNN International, dia 10 (16h e 22h).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

5

pontos de média, com pico de 7, foi a audiência da estreia de Agora É Tarde, programa de Danilo Gentili, num horário em que a Band mal chega a 2 pontos

"Quis ser veterinário por 10 minutos quando era criança. Depois desisti e voltei a querer ser comediante"Do ator Jim Carrey, em entrevista exclusiva a Renata Araújo, vista pelo canal Megapix

Normalmente apontada como responsável pela alta penetração de TV paga na Argentina, a TV aberta daquele país não é tão malquista quanto se apregoa. Segundo um estudo do Ibope Media que acaba de ser divulgado lá, a TV aberta ainda lidera, por 94%, quando se pergunta qual meio de mídia o argentino prefere.

O mesmo estudo, no entanto, põe a TV paga em 2º lugar na preferência dos argentinos, com 75% de votos, o que significa dizer que 69% deles dosam sua predileção por TV sem diferenciar paga de aberta.

E ao contrário do que acontece no Brasil, os homens ainda são maioria na audiência.: 95% deles apontam gosto por TV paga, ante 94% das mulheres.

A arte promete imitar ainda mais a vida em Insensato Coração. Com sucessivas negativas para pedidos de habeas corpus e para responder em liberdade, o detido banqueiro Cortez (Herson Capri) vai subornar o agente penitenciário e mandar vir comida de restaurantes, vinhos, uísque, além de receber os jornais para ler.

Na vida real, Herson Capri faz mais sucesso. O espaguete com molho de tomate feito pelo ator para Angélica, no Estrelas, foi uma das receitas que mais motivaram a procura do público entre abril e maio.

O atentado às torres gêmeas nos EUA, a morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo, a cena final de Friends e o 100º gol de Rogério Ceni foram alguns dos 100 momentos que fizeram a história da TV brasileira, segundo enquete da revista Monet, da Net.

Em 19 de setembro, os americanos descobrirão qual o fim de Charlie Harper (Charlie Sheen) na série Two and a Half Men: é a data em que a rede CBS lança a 9ª temporada da série.