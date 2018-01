'Westworld', da HBO, lidera indicações ao Emmy 2017

As Academias de Arte e Ciência Televisivas divulgaram nesta quinta-feira, 13, as aguardadas indicações para a premiação dos Emmy Awards de 2017. O prêmio é considerado mais importante da televisão, o "Oscar" das séries e programas de TV. A cerimônia de entrega será realizada em 17 de setembro, em Los Angeles.

Neste ano, a série Game of Thrones, sempre favorita, ficou de fora da disputa porque a sua sétima temporada só estreia neste domingo, 16, já fora do período elegível para 2017. Com isso, os destaques são as séries originais da Netflix, que concorrem aos principais prêmios.

House of Cards, Stranger Things e The Crown disputam a categoria de melhor série de drama com Better Call Saul, The Handmaid's Tale, This Is Us e Westworld, a aposta da HBO para substituir o sucesso de Game of Thrones.

E apesar da grande quantidade de séries da Netflix indicada, quem lidera mesmo as indicações é justamente Westworld, com 22 nomeações, incluindo de melhor ator em drama para Anthony Hopkins e melhor atriz em drama para Evan Rachel Wood. A série ainda concorre em categorias como melhor direção e roteiro, além de prêmios técnicos.

Stranger Things vem logo em seguida, com 18 indicações. A série também concorre em direção e roteiro, além de categorias técnicas, e em três de atuação. Millie Bobby Brown, de apenas 13 anos, foi indicada a melhor atriz coadjuvante em drama por viver a personagem Eleven. David Harbour, o detetive Jim Hopper, foi indicado a melhor ator coadjuvante em drama. Já Shannon Purser, a falecida Barb Holland, foi indicada ao prêmio de melhor atriz convidada numa série de drama.

Nas séries de comédia, a disputa também inclui Netflix e HBO. O serviço de streaming tem Master of None e Unbreakable Kimmy Schmidt como indicadas, enquanto o canal pago tem Veep e Sillicon Valley. Concorrem ainda a estreante Atlanta, que deve ser a favorita, e ainda as veteranas Black-ish e Modern Family.

Outros fortes nomes, estes da categoria de melhor série limitada ou telefilme, também lideram as indicações gerais e, principalmente, nas de atuação: Big Little Lies e Feud: Bette and Joan. Das seis indicações a melhor atriz, quatro são dessas duas minisséries, com Reese Witherspoon (Big Little Lies), Nicole Kidman (Big Little Lies), Susan Sarandon (Feud) e Jessica Lange (Feud).

A cerimônia do Emmy 2017 será realizada no dia 17 de setembro no Microsoft Theater, em Los Angeles, e terá como anfitrião o apresentador e comediante Stephen Colbert, grande crítico ao governo do presidente dos EUA Donald Trump, que deve dar um tom político à premiação.

Confira a seguir as principais indicações:

Melhor série de drama

Better Call Saul

House of Cards

Stranger Things

The Crown

The Handmaid's Tale

This Is Us

Westworld

Melhor série de comédia

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Sillicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Veep

Melhor ator em série de drama

Matthew Rhys, The Americans

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Kevin Spacey, House of Cards

Liev Schreiber, Ray Donovan

Sterling K. Brown, This Is Us

Milo Ventimiglia, This Is Us

Anthony Hopkins, Westworld

Melhor atriz em série de drama

Keri Russell, The Americans

Claire Foy, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Robin Wright, House of Cards

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Evan Rachel Wood, Westworld

Melhor ator em série de comédia

Anthony Anderson - Black-ish

Aziz Ansari - Master of None

Zach Galifianakis - Baskets

Donald Glover - Atlanta

William H. Macy - Shameless

Jeffrey Tambor - Transparent

Melhor atriz em série de comédia

Pamela Adlon - Better Things

Jane Fonda - Grace and Frankie

Allison Janney - Mom

Ellie Kemper - Unbreakable Kimmy Schmidt

Julia Louis-Dreyfus - Veep

Tracee Ellis Ross - Black-ish

Lily Tomlin - Grace and Frankie

Melhor ator em série limitada

Ewan McGregor - Fargo

Geoffrey Rush - Genius

Benedict Cumberbatch - Sherlock: The Lying Detective

Riz Ahmed - The Night Of

John Turturro - The Night Of

Robert De Niro - The Wizard of Lies

Melhor atriz em série limitada

​Carrie Coon - Fargo

Felicity Huffman - American Crime​

Nicole Kidman - Big Little Lies​

Jessica Lange - Feud

Susan Sarandon - Feud​

Reese Witherspoon - Big Little Lies

Ator coadjuvante em série de drama

Jonathan Banks - Better Call Saul

Ron Cephas Jones - This Is Us

David Harbour - Stranger Things

Michael Kelly - House of Cards

John Lithgow - The Crown

Mandy Patinkin - Homeland

Jeffrey Wright - Westworld

Atriz coadjuvante em série de drama

Uzo Aduba - Orange Is the New Black

Millie Bobby Brown - Stranger Things

Ann Dowd - The Handmaid's Tale

Chrissy Metz - This Is Us

Thandie Newton - Westworld

Samira Wiley - The Handmaid's Tale

Ator coadjuvante em comédia

Louie Anderson - Baskets

Alec Baldwin - Saturday Night Live

Tituss Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt

Ty Burrell - Modern Family

Tony Hale - Veep

Matt Walsh - Veep

Atriz coadjuvante em comédia

Vanessa Bayer - Saturday Night Live

Anna Chlumsky - Veep

Kathryn Hahn - Transparent

Leslie Jones - Saturday Night Live

Judith Light - Transparent

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Ator coadjuvante em série limitada

Bill Camp - The Night Of

Alfred Molina - Feud

Alexander Skarsgard - Big Little Lies

David Thewlis - Fargo

Stanley Tucci - Feud

Michael Kenneth Williams - The Night Of

Atriz coadjuvante em série limitada

Judy Davis - Feud

Laura Dern - Big Little Lies

Jackie Hoffman - Feud

Regina King - American Crime

Michelle Pfeiffer - The Wizard of Lies

Shailene Woodley - Big Little Lies

