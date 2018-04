Sem 'CQC', Dan Stulbach atua em série dramatizada da História do Brasil Com o anúncio de que o CQC sairá do ar em 2016, para voltar em 2017, seu âncora, Dan Stulbach, marca para abril uma volta ao expediente pela emissora, em novo projeto. O ator comandará o História Não Escrita, ao lado da historiadora Lilia Schwarcz. Autora do livro Brasil – Uma Biografia (Cia. das Letras), ela será a curadora do programa, a convite de Dan. A ideia é que os dois narrem episódios pouco conhecidos da História do Brasil, do Império para cá, com apoio de computação gráfica e dramaturgia. O formato manda que a dupla “passeie” pela história, enquanto vai contando tudo ao espectador. O próprio Dan interpretará alguns personagens, interagindo com Lilia e outros atores. A Band pretende exibir pelo menos seis episódios do programa, que já foi feito no Chile e na Argentina. Aqui, o formato é assinado pela Eyeworks, a mesma produtora responsável pelo CQC, em parceria com a brasileira Cinegroup. E já tem aval da Ancine para captar, com ajuda de incentivos fiscais, o valor de R$ 4,67 milhões. Quanto ao CQC, o diretor de Conteúdo da Band, Diego Guebel, um dos criadores do formato, assegura que ele estará de volta em 2017. A equipe deve buscar uma dose de reciclagem maior que aquela encontrada apenas durante os recessos de fim de ano. A temporada que se encerra este ano foi a de menor audiência de toda a trajetória do programa no Brasil, que já soma oito anos no País. Ao final de 2015, a sigla terá acumulado 339 edições aqui. O destino de Marco Luque e Rafael Cortez, assim como dos repórteres da atração, é incerto.