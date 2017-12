Sem alma, o negócio fracassa Data estelar: Mercúrio e Netuno em conjunção no signo de Aquário; a Lua míngua em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na nave Terra é propício reconhecer com lucidez os pontos de crise, principalmente os que se disseminam no mundo dos negócios, pois isso não deve fazer emergir qualquer sentimento de culpa ou levantar dedos acusatórios pelo erro materialista. A lucidez tem de servir, agora, para dispersar os males, principalmente o de se ter perdido de vista a distribuição justa e equânime dos recursos amealhados nos negócios. Tudo foi feito com extrema competência, construiu-se uma estrutura eficiente que faz com que recursos sejam multiplicados com a mesma magia com que o Instrutor do Mundo multiplicou pães e peixes para alimentar a população. Porém, falhou-se na distribuição, pois se perdeu de vista o espírito. Sem alma, o negócio fracassa. Áries 21/3 a 20/4 Há um tempo em que é propício fazer de tudo para as coisas correrem bem, mas há outro em que seria melhor você se abster de tomar quaisquer atitudes que sejam diferentes de esperar que o Universo faça o primeiro movimento. Touro 21/4 a 20/5 A alma se aborrece com as confusões e esquecimentos, porém, se pulasse rapidamente essa parte, logo teria lucidez suficiente para tirar algo bom do aparentemente ruim. É que uma confusão aparente pode mostrar-se um guia eficiente também. Gêmeos 21/5 a 20/6 No tempo atual, você se depara com tudo que colocou em movimento em algum momento do passado e, agora, você está colocando em marcha outros assuntos com os quais sua alma se deparará em outro tempo futuro. Entenda o fluxo dos ciclos. Câncer 21/6 a 21/7 Dizem que a saudade é gostosa, mas na verdade é melhor o relacionamento presente física e objetivamente, mediante o qual se pode aproveitar a dinâmica para andar com maior rapidez pelo caminho da evolução. Prefira o presente ao ausente. Leão 22/7 a 22/8 Malícia e esperteza parecem virtudes na civilização moderna, mas considerando que ninguém sai incólume da prática dessas, com certeza passam longe de serem virtudes, aproximando-se mais dos vícios. E, no entanto, tudo continua igual. Virgem 23/8 a 22/9 Deter-se para consertar pequenos problemas pode, eventualmente, significar a proteção contra outros, muito maiores. Por isso, leia os sinais, evite continuar no rumo prefixado pelos seus desejos, aceite as contrariedades. Libra 23/9 a 22/10 Um pouco de sedução pode alegrar a alma, porém, depender inteiramente desse exercício não é algo que poderia ser considerado saudável para uma alma libriana. A beleza há de ser real e verdadeira, e não meramente fingida. Escorpião 23/10 a 21/11 É normal se pensar que os relacionamentos familiares sejam um obstáculo para outros assuntos, porém, esse pensamento é uma fantasia, pois nada do que de bom você poderia fazer tornaria irrelevantes os relacionamentos familiares. Sagitário 22/11 a 21/12 Se por acaso sua alma se torna depositária de segredos, melhor será que você os conserve assim. E, se, por outro acaso, você quiser confidenciar alguns segredos, cuide para que a pessoa em questão também os guarde assim. Capricórnio 22/12 a 20/1 No tempo atual, e dadas as circunstâncias pouco usuais, é propício fugir da normalidade, pois essa anda virada do avesso. Uma dose de loucura tornou-se propícia, que é aquela que resulta do pleno exercício da criatividade. Aquário 21/1 a 19/2 Observe os resultados de suas atitudes e confira-os com seus motivos originais e, também, com o que você pensava que seriam esses resultados. Toda dissonância terá de ser levada a sério, pois será melhor fazer o necessário para ajustá-la. Peixes 20/2 a 20/3 Domine seus estados de ânimo, e mesmo que esta afirmação pareça uma tolice, pois teoricamente o ânimo não poderia ser controlado, todo esforço que você empreender nesse sentido já será uma vantagem a mais que você ganhará.