Segunda temporada Como Calista Flockhart não gosta de falar muito sobre sua vida pessoal, a atriz contou alguns acontecimentos da segunda temporada da série Brothers & Sisters, que ainda não tem data para estrear no Brasil. Quem não quiser saber o que virá por aí, pare de ler este texto agora. Senador Robert McCallister: "Nossos personagens (dela e de Rob Lowe) estão se tornando mais tridimensionais, profundos e estão lidando com questões reais, como pensar em ter filhos. E isso revela um lado diferente da personalidade de Kitty que a gente não viu na primeira temporada." Kitty: "O instinto maternal de Kitty está aflorando e, com o casamento, o lado mais leve dela também. Tanto que ela virou uma espécie de assistente de Robert e esse é um papel diferente do que ela está acostumada a desempenhar. Acho que ela batalhava muito e agora está num papel mais submisso. Isso tem sido um desafio para mim. Ela está se tornando mais rica. Não acredito que ela vá gostar muito desse papel, pois não era isso que ela esperava." Gravidez: "As pessoas disseram que posso falar sobre isso... Kitty descobre que está grávida. O interessante é que isso tornará tudo mais complicado..."