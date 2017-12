Segredos de família dão ibope

Dirty Sexy Money segue os negócios, nem sempre legais, dos Darling e mostra a crise de um homem ao assumir o posto de advogado dessa família nada convencional. O elenco é recheado de astros como Donald Sutherland, Peter Krause, William Baldwin e Blair Underwood, que conversou com o Estado, em Los Angeles. Seu personagem, Simon, é um dos mistérios da série que estréia dia 12, às 20 horas, no AXN. Ele é suspeito da morte de um personagem, logo no primeiro episódio. Entrada tardia na série: "Entrei quando o elenco havia terminado a gravação do segundo episódio. Estava negociando minha contratação, vi o piloto e percebi que era o trabalho certo para mim. Mas não entraria em cena antes do 5º episódio. Então, quando o elenco se reuniu para as fotos de divulgação, apareci: 'Oi, sou Blair!' (risos)." Família: "Quando cheguei para as fotos, Billy (William Baldwin) perguntou: 'Que membro da família é você? Como você se encaixa nos Darling?' E respondi: 'Bem, sou um irmão de parte de outra mãe!' (risos)" Personagem: "Simon Elder é o terceiro homem mais rico do mundo. Ele nasceu na Rússia, mas morou em diversos países e fala várias línguas. Ele é o tipo de pessoa que pode ser quem quiser dependendo de suas necessidades. Ele é uma pessoa que ajuda os outros, mas tem uma questão com os Darling. Sua missão é trazer à tona o lado mais negro de Tripp (personagem de Donald Sutherland)."