'Se eu fosse Você 2', a série, estreia em 17/7 Título que movimentou as bilheterias de cinema com dois filmes, Se Eu Fosse Você virou série na FOX e agora ganha mais um derivado, com a chegada da 2.ª temporada. Com Heitor Martinez e Paloma Duarte, a produção chega ao canal no dia 17 de julho, com episódio duplo e a promessa de seguir à risca o nome desta coluna: sem intervalo. No enredo da vez, o casal continua com os corpos trocados e, mesmo assim, decide retomar o casamento. Em 13 episódios, a produção é da Total Filmes e vai ao ar toda quarta-feira, às 22h, com Rosane Goffman, Paulo Rodrigues, Bianca Rinaldi, Luíza Moraes e Jarbas Homem de Mello, entre outros.