SBT tem no mínimo 5h30 de reprises diárias

Drica volta ao ar em Dercy

Um ano e meio após ter sido submetida a um transplante de medula, Drica Moraes volta à cena como Clô Prado, socialite que foi grande amiga de Dercy Gonçalves, na minissérie de Maria Adelaide Amaral. Estreia dia 10, na Globo

de pessoas no Brasil já têm acesso à TV paga, segundo projeção do IBGE para 12,4 milhões de assinantes, saldo fechado pela Anatel até novembro de 2011

"O @JoseSerra_ escreveu 'Felis 2012' no Twitter e botou culpa no iPad. Ê menino com dificuldade em aprender com os erros"Marcelo Tas no Twitter

A Globo põe no ar esta semana, a contar de hoje, mais uma safra da série Acampamento de Férias, agora com o subtítulo O Mistério da Ilha do Corsário e ainda com Odilon Wagner, dessa vez bastante barbudo.

A Record ainda pretende negociar com Romário a participação do baixinho como comentarista na Olimpíada de Londres. O jogador e deputado esteve a serviço da emissora em Guadalajara e agradou no papel.

No momento, o time de atletas-comentaristas escalado pela Record para a Olimpíada do ano é formado por: Fernando Scherer, o Xuxa (natação), Mauricio Lima e Virna (vôlei), Rogério Sampaio (judô), Paula e Oscar Schmidt (basquete), Luiza Parente (ginástica olímpica) e Robson Caetano (atletismo). Todos estiveram também no Pan de Guadalajara.

O que vi da vida, quadro de longas entrevistas no Fantástico, é conteúdo que deve permanecer no programa neste calendário de 2012.

Ana Paula Arósio veste os trajes de Lady Macbeth já neste primeiro semestre. A estreia da montagem de Macbeth que terá ela e Marcelo Anthony como par tem estreia marcada para maio.

Outro Shakespeare desembarca em São Paulo em outubro, dessa vez tendo Thiago Lacerda como Hamlet.

E o que há em comum, além de Shakespeare, nas duas montagens acima citadas? A direção de Gabriel Villela e a produção de Cláudio Fontana, que atuará também em ambas e já planeja os dois espetáculos enquanto grava a minissérie Rei Davi, para a Record.

Quer ver Carmo Dalla Vechia na tela do SBT? A partir do dia 9, o agora ator de primeiro time da Globo, nome certo na próxima novela das 9, estará lá, pela reprise - mais uma - da novela Pícara Sonhadora.