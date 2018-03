SBT tem mais jovens e menos público AB que Globo e Record

Baixo. Fernando Faro, o Baixo, recebe os filhos do seu Francisco no seu Ensaio, pela TV Cultura: entre uma canção e um causo, Luciano e Zezé Di Camargo relembram momentos e acordes importantes de toda uma vida, de Pirenópolis a Barueri – ou Alphaville. Domingo, às 21h.

Bolo dividido: o Discovery Home&Health exibirá o Bake Off Brasil – Mão na Massa, reality show do SBT que premiará o melhor confeiteiro amador do país. O programa estreia neste sábado, 25, às 21h30, na TV de Silvio Santos, e vai ao ar toda terça-feira seguinte na TV paga, às 20h30.

... A adesão do Discovery Home&Health ao novo reality do SBT endossa a eficiência dessa receita com Master Chef Brasil, da Band, também exibido pelo canal. A emissora também pagará parte da conta da Record no reality Batalha dos Confeiteiros, com seu astro, Buddy Valastro.

Valem a partir de hoje, pelo site www.comkids.com.br, as inscrições para os workshops gratuitos do 7º Festival ComKids Prix Jeunesse Iberoamericano, que estará distribuído entre Sesc Consolação, Senac, Goethe-Institut e Espaço Itaú de Cinema (São Paulo), de 15 a 22/8.

...Os workshops serão com Anne-Shophie Brieger, VP de Operações do estúdio de aplicativos infantis Sago Mini, e com a alemã Maya Goetz, pesquisadora e doutora especializada em mídia, infância e juventude, diretora do Prix Jeunesse Internacional e do Instituto Internacional para a Juventude e Televisão Educativa.

Crucifixo. Exibido no sábado, dentro de uma maratona que somou 12 horas de saga Crepúsculo, Amanhecer – Parte 2, tornou-se o filme de maior audiência de toda a história do canal Megapix, que está completando 7 anos. O longa se tornou também a maior audiência do ano na TV paga. Haja sangue.

O EI Max, canal do Esporte Interativo de TV paga que vai exibir todos os jogos da Liga dos Campeões, entra no ar neste sábado, dia 25, ainda em caráter de testes, no EI Plus, a plataforma de internet, ao vivo e sob demanda.

... No embalo, o Esporte Interativo inaugura também no sábado uma nova identidade visual para os canais Esporte Interativo.

19,1 milhões de impactos no Twitter teve o ‘Master Chef Brasil’, da Band, na semana passada, na liderança do ranking de TV do Ibope na rede. O 2º lugar (‘Tela Quente’) somou 7,4 milhões